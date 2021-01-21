На Луганщине задержали мужчину, который расплатился в магазинах сувенирными купюрами

Полицейские г. Сватово установили личность и местонахождение мужчины, который расплачивался в магазинах сувенирными купюрами. Им оказался 35-летний местный житель. Данные сведения внесены в ЕРДР по статье 190 УК Украины «Мошенничество». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Так, в дежурную часть полиции г. Сватово обратились две женщины – продавщицы магазинов и рассказали о том, что покупатели рассчитались за товар деньгами, которые потом оказались сувенирными купюрами с отметкой 500 гривен.

Сотрудники следственно-оперативной группы, которые выезжали на места происшествия, сопоставили информацию и описание примет мошенника, которую предоставили пострадавшие женщины. Из предоставленной информации следовало, что возможно это действует один и тот же человек. Предположение следователей подтвердились. В ходе проведенных следственно-оперативных действий полицейские установили личность и местонахождение правонарушителя, который признался в содеянном.

Сейчас в рамках открытых уголовных производств под процессуальным руководством прокуратуры проводится досудебное следствие. После сообщения мужчине о подозрении, следователями будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.