В неподконтрольном Луганске назвали имена своих “общественников”, попавших в ТКГ

Сепаратисты во временно неподконтрольном Луганске озвучили имена своих “общественных деятелей”, которые непонятно каким образом очутились на переговорах в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Как заявили сепаратистские ресурсы, ими стали некая “молодая ученая из ЛНР” Оксана Дибас и местный пропагандист Юрий Барбашов, который до российской агрессии в 2014 голу проживал в Николаеве.

Как пишет “Остров”, “ДНР” презентовала в качестве “новых членов” переговорной группы бывшего заместителя министра по ЧС Украины, который бежал в оккупированный Донецк, – Владислава Теличко и сепаратистскую журналистку, сотрудницу так называемого “министерства информации ДНР” Майю Пирогову, которую суд в Украине заочно приговорил к 10 годам заключения