Вниманию жителей Луганщины: ночью 21 января столбики термометров опустятся -30 градусов

Ночью 21 января по восточным районам Луганской области ожидается чрезвычайный мороз. Температура воздуха 30 0 мороза (3-й уровень опасности, красный), на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Об этом жителей Луганщины предупреждают в областном центре по гидрометеорологии.

Также отметим, что 21 января в регионе ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Видимость хорошая. Ночью и утром в дымке 2-4 км. Ветер южный, 3-8 м / с. Температура днем 7-12 градусов мороза.