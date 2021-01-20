Наркоторговца задержали на Луганщине

Разоблачена и прекращена преступная деятельность жителя города Северодонецк, который занимался сбытом на территории области наркотического средства.

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.

Следствием установлено, что 50-летний гражданин незаконно приобрел, хранил с целью сбыта и систематически сбывал наркотическое средство, оборот которого запрещен, – каннабис. Правоохранители задокументировали факты сбыта наркоторговцем каннабиса общей массой 800 граммов, за что он получил денежные средства в сумме 40 тыс. гривен.

В ходе оперативной закупки, 19 января 2020, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время санкционированного обыска по месту его жительства обнаружено и изъято наркотическое средство и денежные средства, полученные от реализации.

В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств в крупных размерах (ч. 2 ст.307 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, личности грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.