В неподконтрольном Луганске придумали должность “пресс-секретаря” “делегации ЛНР” в ТКГ

Оккупанты на временно неподконтрольной территории Луганщины ввели должность “пресс-секретаря” так называемой “делегации ЛНР” в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Эту должность заняла некая Ковшарь Мария Константиновна, которая якобы обязана теперь “освещать ход Минских переговоров”.

Никаких фактов из биографии Марии Ковшарь сепаратистские ресурсы не предоставили. Впрочем, на сайте так называемого “Луганского государственного педагогического университета” значится, что такая девушка является аспиранткой на кафедре всемирной истории и международных отношений.

Также известно, что такую “должность” ввели оккупанты и в ОРДО. “Пресс-секретарем” стал некий Владислав Московский.