В Северодонецке из-за морозов произошел обрыв троллейбусных проводов, а в Рубежном случились перебои в работе автобусов

Морозная погода привела к к обрыву троллейбусных проводов сразу в нескольких районах Северодонецка утром 20 января. Большинство повреждений уже устранены, рассказали сайту 06452.com.ua сотрудники Аварийной службы контактных сетей.

Так, произошел обрыв троллейбусного провода на улице Курчатова, из-за чего движение троллейбусов на этом участке дороги было остановлено. Провода обесточили. Движение в районе обрыва линии электропередач перекрыли.

Специалисты добавили, что обрывы еще могут возникать, пока удерживается холодная погода, но их стараются ликвидировать оперативно. Говорят, что для устранения повреждения в среднем необходимо от 20 минут до двух часов, в зависимости от масштабов аварии. Добавляет проблем и то, что контактные провода в Северодонецке старые.

«Во время сегодняшних обрывов угрозы ни для автотранспорта, ни для людей, оказавшихся рядом с местом обрыва, не было. Но все равно при переходе улицы пешеходам нужно быть внимательными», – предупреждают коммунальщики.

А на сайте Рубежанского городского совета сообщают, что в связи со сложными погодными условиями произошли перебои движения городских автобусов общего пользования на маршруте № 101 «Стадион-Забиркино».

В настоящее время осуществляется движение автобусов по маршруту № 109 «Поликлиника – Ж / д мост» по следующему графику:

Поликлиника:

5-00, 6-00, 6-30, 7-00, 7-25, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30,

12-30, 13-00, 13-40, 14-20, 14-40, 15-40, 16-20, 16-40, 17-20, 18-00, 19-20

Ж/д мост:

6-00, 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00,

13-00, 13-30, 14-10, 14-50, 15-10, 16-10, 16-50, 17-10, 18-00, 18-40, 20-10