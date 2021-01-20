“Вы удивительные люди, украинский народ”: что Байден говорил об Украине

Новоизбранный президент США Джо Байден, инаугурация которого начнется через несколько часов, в годы президентства Барака Обамы, в администрации которого занимал пост вице-президента, был активно вовлечен в украинскую повестку дня и бывал в Украине в 2009 году, трижды в 2014-м, а также в 2015-м и в 2017 годах. Во время этих визитов, а также на протяжении своей предвыборной кампании Джо Байден неоднократно озвучивал свою позицию в отношении Украины, ее отношений с Россией и США.

Дорога в США: сможет ли Киев наладить отношения с Байденом

“источник” забрал самые интересные из заявлений Джо Байдена об Украине.

1. “Как президент [США] я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в частности летальное оружие. И одновременно буду поощрять проведение в Украине ключевых реформ, которые жизненно необходимы для ее успеха”.

В заявлении кампании Байдена, произнесенном по случаю 29-й годовщины независимости Украины 24 августа 2020 года, говорилось, что он будет добиваться завершения войны в Украине и поддерживать ее борьбу с коррупцией.

2. “Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. […] В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России… Я позаботился бы, чтобы американская помощь Украине была жестко привязана к антикоррупционным реформам, в частности назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судей”.

Об этом Байден заявил в ходе опроса ключевых кандидатов на пост главы Белого дома, который в августе 2019 провел Совет по международным отношениям США (CFR)

3. “Чтобы дипломатия работала, нам нужен действенный рычаг в отношении Москвы, и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок”, – добавил избранный президент США во время указанного опроса в августе 2019 года.

4. “Вы боретесь как с раком коррупции, который продолжает разъедать украинскую демократию изнутри, так и с неослабевающей агрессией Кремля. […] Крайне важно, чтобы вы продолжали укреплять все свои антикоррупционные институты, чтобы избавиться от тех, кто вернет Украину к господству кумовства и клептократии”, – заявил Джо Байден во время своего последнего визита в Украину в статусе вице-президента США 17 января 2017 года.

5. “Меня вдохновляют [украинские люди]. Их отвага, стойкость – смелые украинцы, которые никогда не теряли надежды на лучшее будущее, которые ежедневно поднимаются и идут работать ради демократической и единой Украины” (17 января 2017 года в Киеве).

6. “Вы удивительные люди, украинский народ. Вы отважные люди. И вы еще раз показали это всему миру. Благодаря вашему мужеству и вашей жертвенности украинцы победили – вы выиграли для себя шанс в корне изменить историю вашей страны к лучшему, получить значительно лучшее [будущее] “, – говорилось в обращении вице-президента США Джо Байдена к украинцам во время его визита в Киев 21 ноября 2014 года.

7. “Ни одна страна не имеет права просто захватить землю другого государства, поэтому мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией. И мир этого не признает. Украина является и будет оставаться единой страной. США поддерживают сильную и объединенную Украину”, – заявил Джо Байден после встречи с украинским премьер-министром в Киеве 22 апреля 2014 года.

8. “Украина должна быть достаточно сильной, чтобы выбирать собственное будущее. Она должна быть сильной в обороне, в экономике и с прочной системой демократического управления. Соединенные Штаты вместе с вами в этой борьбе”, – говорилось в выступлении Джо Байдена на посту вице-президента США в Верховной Раде Украины в декабре 2015 года.

Байден напомнил украинским народным избранникам, что они несут ответственность за будущее страны. В конце своей речи Байден подчеркнул – он не хочет, чтобы его слова восприняли как “указание” украинским политикам. Американец процитировал “Завещание” Тараса Шевченко, отметив, что возможно, когда-то Украина вспомнит “незлым тихим словом” и его.

Детальнее о том, что произойдет после инаугурации нового президента США, читайте в материале “источника”: В администрации Байдена будет кому заняться Украиной – Константин Грищенко.