Хроники COVID-19 на Луганщине: 76 новых случаев и 496 выздоровевших за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли четверо больных в Северодонецке и один в Рубежном.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – четырнадцать, Рубежное – два, Северодонецк – тридцать, Беловодский район – три, Кременской – девять, Марковский – три, Новопсковский – девять, Старобельский – пять, Троицкий – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 182 человек.

Из них выздоровели – 10295 (496 за последние сутки); лечатся – 2524 (367 – стационарно, 2157 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 496 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 423.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летний и 73-летний мужчины, 79-летняя и 86-летняя женщины из Северодонецка; 83-летний мужчина из Рубежного.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 363 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 25,1%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 января (09:00) в Украине 1172038 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 21 258 летальных, 900749 человек выздоровели. Всего проведено 6009914 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 4383 новых случая; летальных – 212; осуществлено 45790 тестирований; выздоровела 14501 человек.