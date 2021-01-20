В Украине трогательно почтили память защитников Донецкого аэропорта: фото и видео

В среду, 20 января в Украине почтили память защитников Донецкого аэропорта, оборона которого длилась 242 дня – с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти украинских защитников, погибших в этот день в боях за независимость Украины.

Церемония состоялась у Министерства обороны Украины. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, которые погибли в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу.

Также он пообщался с родственниками погибших бойцов.

“Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины“, – сказал он.

Кроме того, как сообщает Kharkiv Today, память защитников Донецкого аэропорта почтили 20 января и в аэропорту “Харьков”.

На церемонии присутствовал подполковник Борис Рябуха, который оборонял Донецкий аэропорт в составе второго батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (базируется в Житомире).

“По моему мнению, этот день нужен. Нужно вспоминать о тех военных, благодаря которым сейчас люди могут проживать в мирных городах Украины“, — отметил он.

Напомним, оборона ДАП длилась 242 дня. По официальным данным, за время обороны аэропорта погибло более 200 украинских военных, более полутысячи получили ранения.

Как сообщал “источник”, ранее появился рассказ об одном бое в период обороны ДАПа, в сентябре 2014-го года.