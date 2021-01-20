На Луганщине весной этого года начнется ремонт Пролетарского моста

Весной 2021 года начнется ремонт Пролетарского моста. Проект – есть, экспертиза – есть, есть компания, которая выиграла тендер.

Об этом в видео на своей странице в Facebook рассказал глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает Первая полоса



Он отметил, что перенос начала работ по капитальному ремонту моста на весну 2021 года было его решением, поскольку в зимний период начать ремонтные работы и оставить для проезда только одну половину моста было бы очень большой проблемой для водителей, которые ездят по Пролетарскому мосту.



Заказчиком капитального ремонта выступило Управление развития и содержание сети автомобильных дорог области ЛОВГА.

Стоимость работ составит 84,25 млн грн.



Срок окончания ремонта – 15 декабря 2021 года.

Работы по капитальному ремонту будет осуществлять Одесское предприятие – ООО “РОСТДОРСТРОЙ”.