Синоптики рассказали, когда на Луганщине потеплеет

Сегодня, 20 января, в Луганской области переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью 20-25 0 мороза, днем 12-17 0 мороза.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью 20-22 0 мороза, днем 13-15 0 мороза.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м / с. Температура ночью 21-23 0 мороза, днем 14-16 0 мороза.

В четверг, 21 января, ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м / с. Температура ночью 22-27 0 мороза, днем 9-14 0 мороза.

С пятницы, 22 января, на Луганщине ожидается резкое потепление. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.