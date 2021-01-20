Амбициозный проект: троллейбусным сообщением хотят соединить три города Луганщины

Одним из приоритетов стратегического развития Луганщины является усовершенствование транспортного сообщения между городами региона. В области разрабатывается проект запуска кольцевого троллейбусного маршрута “Лисичанск – Северодонецк – Рубежное – Лисичанск”.

Многие могут назвать данный проект амбициозным и фантастическим, но вполне реален. Об этом в своем традиционном ведеообращении в Facebook рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, сообщает Час Пик.

“Для кого – то это фантастические амбициозные планы по созданию троллейбусного сообщения между Северодонецком и Лисичанском, а возможно – с Рубежным. Для нас они вполне реальны, потому что сейчас уже все просчитано”, – отметил Сергей Гайдай.

На форуме “Восток возможностей”, который состоялся в Краматорске в декабре 2020 года, Гайдай отметил, что усовершенствование транспортного сообщения между городами региона является одним из приоритетов стратегического развития области.

Проект предусматривает прокладку 22 км контактных линий, строительство 4-х тягловых подстанций и приобретение 50 новых троллейбусов. Предварительная стоимость проекта – 472 млн грн или 14 млн евро.

Рассматриваются два варианта междугородного сообщения – запуск на маршрут отечественных троллейбусов и электробусов чешской компании Škoda Electric.

Для поисков источников финансирования проекта ведутся переговоры с Министерством инфраструктуры Украины и с Офисом Президента.

“Есть надежда, что нас услышат и пойдут на встречу, и мы сможем уже в этом году начать реализацию важного для региона проекта, потребность в котором существует давно” – сказал Гайдай.

Стоит отметить, что запуск междугороднего троллейбусного маршрута решит сразу несколько проблем для жителей области, в частности – экономит время и деньги на дорогу. В комментариях под видео жители Лисичанска и Северодонецка пишут, что сталкиваются с большими трудностями, ежедневно добираясь на работу или учебу в соседний город.