На Луганщине работает 26 пунктов бесплатного тестирования на COVID-19

На сайте Министерства здравоохранения размещено карту пунктов тестирования на COVID-19, где можно сдать образцы для ПЦР-тестирование.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

“Кроме семейных врачей, в Украине существует 2373 пункта тестирования, они были верифицированы МЗ … Если вы нуждаетесь в тестировании, не ждите, идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. Любой человек, у которого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, может сдать соответствующий тест. Кроме того, это касается всех граждан, которые имели контакт с заболевшим человеком – так же, пожалуйста, тестируйтесь. Мы существенно нарастили мощности наших центров тестирования, мы можем делать очень большое количество тестирований в день, все возможности созданы “, – заявил Степанов.

Отметим, что карта информации о пунктах тестирования в различных населенных пунктах Украины находится на сайте Минздрава в разделе Коронавирус 2019-nCov. Также можно перейти по ссылке

Кстати, в Луганской области находится 26 таких пунктов.