НВФ “ДНР” хотят ограничить права жителей «ДНР» с украинскими паспортами, – СМИ

Боевики «ДНР» собираются лишить жителей оккупированных территорий с украинскими паспортами гражданских и имущественных прав.

Об этом сообщает издание «Спектр» со ссылкой на окружение главаря НВФ Дениса Пушилина, передает inforesist.org

Сообщается, что в этом месяце в Донецке проходят обсуждения документа о «гражданстве ДНР». Бумага написана на основе так называемого «закона о гражданстве» непризнанной республики Абхазия.

Предполагается, что из-за этого «документа» владельцы украинских паспортов с донецкой пропиской не смогут продавать собственную недвижимость, покупать ее, а также заниматься предпринимательской деятельностью.

«Граждане Украины с паспортами с местной пропиской с годами должны стать на улицах Ясиноватой, Макеевки и Донецка подозрительными персонами, своеобразными иностранцами — при проверке документов их смогут подвергать аресту до 30 суток без предъявления какого-либо обвинения, «до выяснения личности»», — говорится в статье.

Согласно планам оккупантов, к 2025 году единственным «документом», идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт «ДНР». По данным издания, сейчас паспорта «ДНР» имеют не менее 15% местного населения.