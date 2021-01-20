На Луганщине огнем уничтожен жилой дом

19 января в 6:26 в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: с. Нижнетеплое, ул. Центральная. Немедленно на место пожара прибыли пожарные 59-го ГПСП и 32-й ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что горит покрытие и перекрытие на площади 40 кв.м. Пожаром уничтожен: жилой дом на площади 80 кв.м, домашние вещи, мебель и пол. Тушение пожара осложнялось низкими показателями температуры воздуха. Пожар локализован в 08:53 и ликвидирован в 18:26.

Предполагаемая причина пожара: нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Погибших и пострадавших на пожаре не выявлено.