В Украине создадут электронную базу вакцинированных от коронавируса: что это значит

В Украине граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса, будут заносить в отдельный список.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире “Украина 24”.

По его словам, такой список необходим, чтобы врачи могли выдать справку о прививках. Она будет оперативно выдана, когда на международном уровне введут паспорта вакцинации.

Ляшко отметил, что государство будет способствовать бесплатной вакцинации среди населения. За собственный счет украинцы смогут сделать прививку не ранее второго полугодия 2021 года.

“Когда мы говорим о потенциальной возможности вакцинации за деньги, это мы говорим как минимум о втором полугодие 2021, но и то не факт”, – сказал санврач.

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