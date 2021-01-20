На пожаре в Старом Айдаре погибли животные

20 января в 00:57 в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: Станично-Луганский район, с. Старый Айдар, ул. Песчаная. Немедленно на место пожара прибыли пожарные 59-го ГПСЧ и 32-й ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв по указанному адресу, спасатели подтвердили возгорания хозяйственной постройки. Пожар локализован в 2:18 и ликвидирован в 3:28. Огонь уничтожил хозяйственную постройку и 6 голов мелкого рогатого скота (козы), которые находились внутри сооружения.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.