Новая глава ОБСЕ вылетела на Донбасс с Кулебой (ФОТО)

Председатель ОБСЕ Анн Линде отправилась на Донбасс в компании министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице Кулебы, передает «ДС».

“Вылетаем с Анн Линде на Донбасс (несмотря на экстремальный холод). Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчения жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны РФ)”, — написал он в соцсети.

Вилітаємо з Анн Лінде на Донбас (попри екстремальний холод 🥶). Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії та зусилля України з врегулювання конфлікту та полегшення життя цивільного населення (попри переважну відсутність конструктиву з боку РФ). pic.twitter.com/wZ14sZb11c — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 20, 2021

Как писала «ДС», с 1 января 2021 председательство в ОБСЕ перешло от Албании к Швеции. На 2021 год руководителем ОБСЕ стала глава МИД Швеции Анн Линде.