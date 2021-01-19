На Луганщине спасатели ликвидировали возгорание в сауне

19 января в 3:08 в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании в сауне по адресу: пгт Беловодск, ул. Мащенко. Прибыв по указанному адресу, пожарные 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что на территории частного домовладения в помещении сауны произошел пожар.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Пожар локализован в 3:18 и ликвидирован в 4:30. Пожаром уничтожено две двери, деревянное окно, облицовка стен и потолка.

Погибших и пострадавших на пожаре не выявлено. Причины пожара устанавливают специалисты.

