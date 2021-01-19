В Северодонецке практически завершили ремонт общежития колледжа культуры и искусств имени Сергея Прокофьева

Председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сегодня, 19 января, осмотрел отремонтированное здание общежития Северодонецкого колледжа культуры и искусств имени Сергея Прокофьева.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Объект расположен на бульваре Дружбы Народов, 33-д.

Капремонт проведен в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины.

В общежитии будут жить примерно 80 студентов. Работы стоили почти 3,5 млн гривен.

«Очень важно, что наши юные таланты будут проживать в комфортных условиях. Сейчас работы завершены на 95%. И существуют несколько моментов, которые необходимо доработать. Прежде всего, это установка пожарной сигнализации и обустройство придомовой территории, – отметил Сергей Гайдай. – На пожарную сигнализацию, в частности, уже готова проектная документация, вскоре выделим необходимые средства для ее внедрения. Также зданию необходим пандус, потому одаренные дети, которые имеют физические ограничения, могут учиться в заведении и, соответственно, проживать в общежитии ».

Полностью ремонт на объекте, который является областным коммунальным предприятием, должны завершить в феврале.

Это первый капитальный ремонт этого здания, начиная с 1956 года.

Проект по выполнению капремонта общежития был подан на рассмотрение конкурсного комитета к участию в отборе инвестиционных проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы по восстановлению Украины и признан победителем.

Основные работы начались в октябре 2020 года.