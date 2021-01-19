Ученые дали прогноз, когда COVID-19 пойдет на спад в Украине

В течение следующей недели (25-31 января) в Украине можно ожидать возвращения к тенденции медленного затухания эпидемии COVID-19, 3 939 новых случаев которого было зафиксировано за прошлые сутки. Этому будет способствовать в том числе и действие новых карантинных ограничений, которые были введены с 8 по 24 января.

Об этом говорится в аналитической записке по развитию эпидемии COVID-19 в Украине, обнародованной на сайте Национальной академии наук Украины.

“В течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в “нормальный” режим, и возвращение к тенденции медленного затухания”, – отметили в пресс служба НАН.

По мнению ученых, этому будет способствовать начало действия жесткого карантина, который был введен после 8 января.

Ученые также отметили, что рост заболеваемости, случаев выздоровления и летальности, который зафиксировали на прошлой неделе, не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации. Это является результатом доработки материалов в период праздников.

Как сообщал “источник”, в Германии обнаружили новый штамм коронавируса, которым уже заразились 35 человек.