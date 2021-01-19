Крещение Господне: спасатели Луганщины организовали дежурство на водоемах

На праздник Крещения, по традиции, многие люди приходят к зимним водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду, ведь в этот день она приобретает целебные свойства. Чтобы данный обряд прошел без происшествий, на заранее определенных и подготовленных местах спасатели организовали дежурство.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Такие посты специалистов ГСЧС и усиленное патрулирование мест массового пребывания людей на водных объектах организованы на всей территории Луганской области. Так, на Крещение на водоемах области дежурят 141 спасатель и 24 единицы специальной техники.