Хроники COVID-19 на Луганщине: за сутки 64 новых случая

Лабораторно подтверждено 64 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – один, Рубежное – шесть, Северодонецк – тридцать восемь, Беловодский район – один, Кременской – один, Новоайдарский – два, Сватовский – четырнадцать, Старобельский – один.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 106 человек.

Из них выздоровели – 9799 (302 за последние сутки); лечатся – 2949 (382 – стационарно, 2 567- амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 495 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 399.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний мужчина из Кременского района, 85-летний мужчина из Сватовского района, 75-летний мужчина из Станично-Луганского района и 58-летняя женщина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 358 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,3%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 19 января (09:00) в Украине 1167655 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 21 046 летальных, 886248 человек выздоровели. Всего проведено 5983122 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3939 новых случаев; летальных – 177; осуществлено 33400 тестирований; выздоровели 15052 человека.