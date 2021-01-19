На КПВВ “Новотроицкое” проводят экспресс-тесты: медик сообщила, через сколько часов отменяется самоизоляция

По информации от организаций, находящихся и проводящих мониторинг на КПВВ, 15 января на КПВВ “Новотроицкое” было проведено девять тестов – все они оказались отрицательные. Утром 18 января на пункте въезда выезда оказалось 14 тестов, которые будут проводить только тем, кто установил приложение “Дома”.

Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

На КПВВ Станица Луганская пункт экспресс-тестирования все еще не установлен. Как рассказала медицинская работница в пункте тестирования, после сдачи экспресс-теста самоизоляция людей была снята на следующий день. То есть можно рассчитывать на деактивацию приложения “Дома” через 24 часа.

Напомним, Кабмин распорядился обустроить пункты тестирования на коронавирус на КПВВ. Согласно постановлению, обеспечением обустройства пунктов должен заниматься Донецкая и Луганская областные администрации.