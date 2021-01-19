Купить ручки на подарок? Рассказываем, где!

Солидный перьевой Parker – это больше, чем просто ручка. Это показатель статуса, солидности, высокого положения. Поэтому купить ручки Паркер на подарок – отличная идея!

Виды ручек: шариковые, перьевые, мультиручки

Классика статусных писчих принадлежностей – это всемирно известный бренд Parker. Невероятно сложно оставаться лидером больше столетия, но компании это удается – благодаря тому, что над каждой моделью трудится большая команда невероятно талантливым дизайнеров, инженеров, конструкторов.

Среди главных преимуществ продукции этого бренда необходимо выделить:

внешняя привлекательность. Каждая модель – это художественный шедевр, достойный музея. Но он может украшать ваш стол.

капсульная подача, поэтому риск, что чернила протекут, снижен до 0.

эргономичность и продуманная до мелочей конструкции. Они идеально ложатся в руку.

оптимально подобранный вес.

гарантированно высокое качество.

Классика Паркер – это перьевая ручка. Именно с нее началась история бренда. К ней нужно приноровиться, но затем ваша подпись на документам будет выглядеть особенно солидно, а момент подписи приобретет определенную торжественность.

Шариковые модели схожи с обычными аксессуарами, знакомыми вам еще со школы. Ими очень удобно писать, их стержень в 4 раза больше, чем в обычных моделях. Ручка роллер Parker – это разновидность шариковой конструкции, разработанная именно этим брендом.

Мультиручки сочетают в себе сразу несколько функций: например, это может быть карандаш и перо одновременно. Прекрасное решение для архитектора или инженера, которому частенько нужно подписывать документы чернилами и делать пометки карандашом в чертежах.

Нужен подарок солиднее? Выбирайте набор!

Также вы можете купить набор ручек Parker в стильной подарочной коробке. В наборах представлены несколько ручек разного типа или ручка и дополнительные статусные аксессуары. Прекрасный вариант презента для шефа, – или для себя любимого.

Купить ручки в интернет-магазине UNIC выгодно!

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