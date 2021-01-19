Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление

Погода в Украине в ближайшие дни значительно начнет меняться. Синоптики прогнозируют, что морозы отступят уже 22 января, но не везде. В некоторых областях наоборот – станет еще холоднее.

Об этом сообщает Главред

20 января на запад придет оттепель, а вот на востоке морозы станут еще сильнее.

В западных областях в этот день днем ​​-1 … + 2, ночью все еще морозно – от -6 до -13 градусов.

На востоке днем ​​-10 … -15, а ночью от -19 до -23 мороза.

На других территориях минусы также немного ослабнут – от -6 до -10 днем ​​и -14 … -20 ночью. В Крыму и Одессе -1 … -4 днем ​​и -7 … -12 ночью.

В Киеве в среду днем ​​-6 … -8, ночью -16 … -18, без осадков.

Четверг, 21 январем принесет существенное тепло на запад, а на востоке еще будут морозы до -23. Осадки в этот день не предвидится.

В западных областях днем ​​+2 … 8, ночью от -1 до -5 градусов; на юге днем ​​+1 … + 6, ночью до -9 мороза; в центре и на севере днем ​​+1 … -3 градуса, а ночью – от -6 до -13 мороза. А вот на востоке днем ​​-7 … -11, ночью -19 … -23 мороза.

В Киеве в четверг днем ​​+1 … -1, а ночью от -6 до -8 мороза.

22 января потепление охватит уже всю страну, лишь на востоке удержится ночной мороз. Днем ожидается на большинстве территорий +1 … + 5, ночью от +1 до -3 градусов.

На западе и юге днем ​​+4 … 8, ночью от -2 до +3 градусов, а в Крыму днем ​​+8 … + 10 тепла. На востоке ночью -9 … -11 мороза.

В Киеве в пятницу днем ​​+2 … + 4, а ночью от -1 до +1 градуса, без осадков.

Субботе, 23 Января принесет тепло уже по всей стране, а на западе – возможны дожди. Температура от +2 до +8, ночью от -3 до +4 градусов.

В Киеве субботу будет без осадков, днем ​​+2 … +4, а ночью от +1 до -1 градуса.