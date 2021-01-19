Лежав в снегу: житель ОРЛО получил обморожение

Во временно неподконтрольном посёлке Красный Кут Антрацитовского района от мороза пострадал мужчина.

Об этом сообщили ресурсы, подконтрольные НВФ.

Вечером жители посёлка нашли на улице окоченевшего мужчину, лежащего в снегу. Сам мужчина не мог объяснить, что с ним случилось и сколько времени он провёл на улице, поэтому прохожие вызвали скорую помощь.

Пострадавшего отвезли в больницу с обморожением правой стопы. Кроме того, он был пьян. Мужчину госпитализировали в травматологию, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.