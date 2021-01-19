Пушилин заявил о “готовности” “защищать” русскоязычных в других регионах Украины

Если Украина решится на большую войну, «исход будет простой — мы победим».
Об этом заявил «глава» ОРДО Денис Пушилин в интервью пропагандистскому каналу «Россия-1», передает ДонПресс
По его словам, незаконные воруженные формирования готовы идти дальше и «освобождать» другие регионы.
«Потому что мы русские, потому что защищаем свою землю. Но тогда нас уже не устроят административные единицы. Мы пойдем освобождать другие регионы, где процветает несправедливость по отношению к русским» — уверяет Пушилин.