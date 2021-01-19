В Минздраве рассказали, что будет с работой школ после жесткого карантина

После 24 января, когда должен завершиться жесткий карантин в Украине, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения.

Об этом во время онлайн брифинга сообщил министр образования и науки Сергея Шкарлет, добавив, что возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению необходимо.

“После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты“, – уточнил глава МОН.

Отметим, смешанная форма обучения предполагает комбинирование стационарных занятий и дистанционного обучения.

О проблемах дистанционного обучения в Украине читайте в материале “источника”: Фарс и балаган: родители плюются из-за дистанционного обучения.