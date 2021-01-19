В Украину после сильных морозов придет “весеннее” тепло и солнце: названа дата

После лютых морозов, которые охватили Украину в последние дни, в страну придет оттепель. Местами воздух прогреется до плюс 8 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, существенно потеплеет уже в пятницу, 22 января. Теплее всего будет в южной части страны – в Одесской, Николаевской и Херсонской областях столбики термометров поднимутся до плюс 8 градусов, а в оккупированном Крыму – до плюс 10. Прохладнее всего будет на востоке Украины – днем там ожидается от 1 до 3 градусов тепла. На западе прогнозируются дожди и мокрый снег.

На следующий день, 23 января, сохранится аналогичная синоптическая ситуация, но на востоке немного потеплеет. Дождливая погода захватит новые области. Осадки ожидаются в западной части Украины.

Детальнее о погоде зимой читайте в материале “источника”: Тепло уже близко, но лютый мороз еще вернется: синоптики дали прогноз до конца зимы.