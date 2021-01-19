На Луганщине водитель сбил мужчину и скрылся с места аварии

Так, 17 января в дежурную часть полиции Беловодского района поступило сообщение о том, что на дороге в с. Нижняя Бараниковка Беловодского района лежит мужчина без признаков жизни. Сотрудниками следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, была установлена ​​личность мужчины – им оказался 57-летний местный житель.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

По заключению судебно-медицинского эксперта установлено, что смерть мужчины наступила в результате полученных телесных повреждений, характерные для совершении ДТП.

Сотрудники полиции внесли данный факт к ЕРДР по части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения» и в рамках открытого уголовного производства начали проведение неотложных следственно-оперативных мероприятий. В результате были установлены очевидцы дорожно-транспортного происшествия, марка автомобиля на котором было совершено ДТП.

Впоследствии полицейские установили местонахождение автомобиля и водителя, который находясь за его рулем, совершил наезд на мужчину и уехал с места происшествия не оказав помощи пострадавшему. Водителем оказался 43-летний житель Беловодского района.

Сейчас решается вопрос о задержании его в порядке статьи 208 УПК Украины.