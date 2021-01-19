Украина на первом в 2021-м заседании ТКГ по Донбассу добилась позитивного результата

Вчера во время первой в 2021 году встречи Трехсторонней контактной группы удалось добиться позитивного результата и договориться о возобновлении поставок газа в населенный пункт Марьинка у оккупированного Донецка.

Об этом сообщается в ТГ-канале ТКГ, передает Диалог.UA.

“Основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренным во время парижского саммита: разведение сил и средств, разминирования участков местности и тому подобное”, – сообщают в ТКГ.

Российская сторона продолжает настаивать на “усовершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня”. Украинская сторона в ответ предложила прекратить провокации на фронте, которые приводят к жертвам среди ВСУ и содействовать в начале инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

Следующее заседание запланировано на 21 января.