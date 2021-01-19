Экс-чиновника Госгеокадастра в Луганской области осудили за взяточничество на 9,6 лет тюрьмы

По принципиальной позиции военных прокуроров Луганского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил суд признал виновным бывшего исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Новоайдарский районный суд Луганской области назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества.

В суде прокурорами доказано, что в июне 2017 должностное лицо получила 500 тыс грн неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.

После провозглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда.