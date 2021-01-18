Выборы мэров в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском: названы имена победителей

Стали известны имена победителей повторных выборов мэров в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском, которые состоялись в воскресенье, 17 января.

Об этом сообщает со ссылкой на данные ТИК общественное движение “Честно”.

В частности в Борисполе победил представитель партии “Европейская солидарность” и депутат городского совета Владимир Борисенко. Он набрал 28,41% голосов избирателей. На втором месте действующий секретарь Бориспольского горсовета Владислав Байчас (20,61% ).

В Броварах побеждает действующий мэр Игорь Сапожко (от партии “Еднисть”), который набрал более 50%. На втором месте представитель Евросолидарности Олег Иваненко (почти 15%) и лишь на третьем месте Дмитрий Ратников от “Слуги народа”(10%).

“В Новгород-Северском, по предварительным подсчетам, побеждает представитель партии мэра Чернигова “Родной дом” действующий секретарь горсовета Людмила Ткаченко, не будет второго тура выборов, поскольку в этих громадах меньше 75 тысяч избирателей“, – отметили в “Чесно”.

О том, что известно о фаворитах гонки в каждом из городов, кто за ними стоит и сколько денег на кону – читайте в материале “источника”: Игра в “городки”: кто станет мэрами в Борисполе, Броварах и Конотопе.