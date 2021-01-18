Проект USAID поможет фермерским садоводческим хозяйствам Луганщины

При содействии Проекта USAID “Экономическая поддержка Восточной Украины” (Проект USAID) в январе начались консультации для фермерских хозяйств Луганской области, которые занимаются садоводством. Это четыре хозяйства, которые на площади от 3 до 30 гектаров выращивают яблоки, вишни, сливы.

Об этом сообщается на страничке проекта в ФБ.

Самое большое из них – “Мичуринское” в Станично-Луганском районе. Здесь выращивают яблоки пяти сортов. Во время боевых действий в 2014 году сады попадали под обстрелы, несколько лет не обрабатывались. Сейчас требуют обновления и внедрения современных агротехнологических решений.

“Консультанты проекта USAID обучают нас правильно ухаживать за садом. Сейчас у нас идет период обрезки деревьев, омолаживаем яблони. Когда температура ниже 10 градусов мороза, мы приостанавливаем этот процесс. Нам показали, как правильно надо обрезать яблони, как можно это исправить. Весь процесс сняли на видео, будем учить этому наших сотрудников. Мы услышали, что стоит сеять различные травы в междурядье деревьев – это сохранять влагу и даст возможность работать после дождя. Также мы заинтересованы в получении международного сертификата безопасности нашего продукта Global G.A.P (G.A.P.- Good Agricultural Practice), получаем консультации по этим вопросам. Надеюсь, что уже в этом году мы увидим лучший результат в саду “, – сказал совладелец хозяйства” Мичуринское “Константин Подлегаев.

Также консультации получают фермеры с. Приволье (Троицкий район), кооператива “Ветеран” и хозяйства “Золотое” (Старобельский район). От каждого хозяйства участие в консультациях принимают команды из нескольких человек. Большинство из них говорит о нехватке квалифицированных работников.

“Каждый сад нуждается в своих подходах в работе. Во время тренинга мы учили работников хозяйств правильно обрезать деревья, чтобы стимулировать их обновление и плодоношение. Следующий шаг – разработка рекомендаций: системы питания, защиты деревьев от вредителей, болезней, сорняков и использования регуляторов роста, которые улучшат качество плодов “, – рассказала независимая консультантка по выращиванию плодово-ягодных культур Нина Дмитраш.

Консультации продлятся в течение 2021 года.

“Мы помогаем провести мониторинг в садах, составить профессиональные технологические карты, где будут подробно описаны питание, защита, обрезка деревьев, другие агротехнические процессы в этих хозяйствах. В итоге это поможет оптимизировать затраты, улучшить бизнес-процессы и приведет к лучшим урожаям, даже в тех климатических условиях Луганщины, в которых расположены эти сады “, – поделился Александр Карельсон – специалист аграрного сектора Проект USAID.