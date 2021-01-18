На Луганщине появятся побратимы латвийских городов

В Луганской облгосадминистрации состоялась встреча делегации Посольства Латвийской Республики в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом с руководителем военно-гражданской администрации города Северодонецка, главами Новопсковской и Старобельской территориальных громад.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Юрий Пойканс отметил, что Латвийская Республика заинтересована в расширении связей с Луганской областью: «Мы понимаем, что война продолжается, гуманитарная помощь необходима, мы будем предоставлять ее и в дальнейшем, но Луганская область должна жить своей постоянной жизнью. У вас сейчас происходит региональная реформа, у нас она идет уже лет 20 – сейчас произошло укрупнение наших управлений, то есть у вас идет очень похожий процесс. Мы встречаемся сегодня с председателями ОТГ и луганским бизнесом. Очень хотелось бы, чтобы они развивались. Первое, что необходимо делать – наладить контакты и узнать, чем мы можем помочь ».

Представитель агентства инвестиций и развития Латвийской Республики рассказал о совместных проектах, которые уже внедряются в Украине, и предложил сотрудничество. Руководитель ВГА города Северодонецка Александр Стрюк представил перспективы развития города, отдельно остановившись на проблемных моментах, решением которых можно заняться вместе и подчеркнул заинтересованность Северодонецкой громады в сотрудничестве.

Новопсковский поселковый председатель Вадим Гаев и Старобельский мэр Яна Литвинова также проинформировали представителей иностранной делегации о достижениях, возможностях и будущих проектах, которые будут реализовываться в громадах. Участники встречи договорились о расширении контактов и связей для обмена опытом в различных сферах, будь то бизнес или коммунальное хозяйство. Особое внимание уделили вопросу городов-побратимов, и решили работать в этом направлении. Говорили и об образовании, реабилитации детей, возможности выхода бизнеса Луганской области на рынок ЕС, создание совместных предприятий.