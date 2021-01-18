На Луганщине цистерна с молоком застряла в снежном заносе. ВИДЕО

Сегодня, 18 января, около семи часов утра на автодороге, направляясь из пгт Белокуракино в направлении пгт Лозно-Александровка, из-за сложных погодных условий с дороги съехал автомобиль. Водитель не мог самостоятельно выбраться из кювета, поэтому обратился в Службу спасения “101”.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Бойцами 79-го ГПСП Луганщины с помощью спецтехники удалось отбуксировать автомобиль в место, откуда водитель самостоятельно продолжил движение. В это же утро старобельские спасатели отбуксировали грузовой автомобиль на безопасный участок дороги.

Спасатели призвали водителей быть максимально внимательными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.