В 2020 году в полицию Луганщины поступило более 1700 ложных вызовов: правоохранители напомнили об ответственности

Каждый день в Call-center «102» полиции Луганской области поступает около 600 сообщений от жителей Луганщины. Часть сообщений связана с получением консультации или информации. Однако есть и такие граждане, которые звонят в полицию ради куража или развлечений, понимая, что помощь полиции им не нужна.

Об этом рассказали в полиции Луганской области.

Так, за прошлый год поступило 1717 анонимных звонков о якобы совершенных преступлениях или фейковых заминированиях. Чаще всего ложные вызовы в подразделения полиции поступают от граждан в состоянии алкогольного опьянения (67% от общего количества таких фактов). Больше всего таких сообщений связано с семейными ссорами (22%), хулиганскими мотивами (13%) и ссорами между соседями (5%).

В 2020 году было привлечено к административной ответственности 439 граждан по ст. 183 КУоАП «Заведомо ложный вызов специальных служб». С начала текущего года уже составлено 92 административных протокола за ложный вызов. На всех правонарушителей наложены штрафы в размере от 51 до 119 грн.

” Полиция Луганщины обращается к гражданам с просьбой быть сознательными и напоминает, что Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за ложный вызов в полицию в виде наложения штрафа или, в соответствии со ст. 383 УК Украины «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления» – до пяти лет лишения свободы. А главное помните, что пока полиция и специальные службы проверяют такой вызов, они могут не успеть помочь тем, кто действительно нуждается в помощи, чья жизнь и здоровье зависит от быстрого реагирования полицейских”,- сказано в сообщении.