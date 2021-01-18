За минувшие сутки на Луганщине выявили 3 новых случая COVID-19

Лабораторно подтверждены три новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний: город Рубежное – 1, Северодонецк – 1, Станично-Луганский район – 1.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 042 человек.

Из них выздоровели – 9497; лечатся – 3191 (387 – стационарно, 2804 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 493 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 388.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 354 человека. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 18 января (09:00) в Украине 1163716 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 869 летальных, 871196 человек выздоровели. Всего проведено 5964388 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 3034 новых случая; летальных – 67; осуществлено 13247 тестирований; выздоровели 5236 человек.