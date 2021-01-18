Спасатели Меловщины вытащили из снежных заносов семь автомобилей

В связи со сложной ситуацией на дорогах Луганщины в результате ухудшения погодных условий и образования снежных заносов спасатели Меловского района оказали помощь гражданам. Так, 16 января между пгт Меловое и поселком Зориновка в снежном сугробе застряли семь легковых автомобилей, в которых находилось 16 человек из них 3 ребенка.

Об этом сообщили в ГУ ДСНС в Луганской области.

По вызову были направлены 6 человек личного состава 29-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. С помощью троса и автомобиля повышенной проходимости спасатели вытащили автомобили из снежной ловушки на проезжую часть, после чего они самостоятельно продолжили двигаться дальше.

В медицинской помощи никто не нуждался.