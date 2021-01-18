С 19 января возобновляется работа Станично-Луганского районного отдела ГМС

После двухнедельных карантинных мероприятий с 19 января полностью возобновляется ​​работа Станично-Луганского районного отдела Миграционной службы Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС в Луганской области.

Предоставление административных услуг гражданам осуществляется в обычном режиме даже в период локдауна через запись в электронной очереди начиная с 22 января и в порядке живой очереди в соответствии с постоянным графиком работы https: //dmsu.gov.ua/luhansk/pidrozdily.html

“Помните о соблюдении установленных рекомендаций Минздрава для уменьшения распространения коронавирусной инфекции: пользуйтесь защитной маской и дезинфицирующими средствами в административном здании Миграционной службы, соблюдайте безопасную дистанцию ​​друг от друга (не менее 1,5 метров)”, – сказано в сообщении.