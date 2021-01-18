Детский сад Happy Life. Лучшее решение для современных детей

В хороших детских садах обычно существует очередь, поэтому искать сад нужно за год до поступления а него. В случае если вариант, которому вы отдали предпочтение изначально, вдруг не подойдет, у вас будет время на поиск другого.

Шутка ли, оторвать от себя любимого малыша, который до этого всегда находился рядом. Особенно впечатлительные мамаши первые месяцы просто места себе не находят, все мысли только о ребенке: как он там бедненький? Целый день считают минуты до встречи с кровиночкой. Конечно, это перебор, но такие факты встречаются нередко.

С садиком Happy Life вам не о чем беспокоиться. Это уникальная детская среда, где каждый малыш чувствует себя счастливым, реализует заветные мечты и совершенствует свои способности.

Happy Life это два детских сада:

Английский. Направление – обучение английскому языку по билингвальной системе с элементами TPR. Скандинавский. Развитию творческих способностей ребенка в гармонии с физическим развитием.

Главная составляющая успеха – моральный настрой. О садике https://happylife.net.ua нужно говорить, обязательно необходимо побывать в нем на экскурсии, и не один раз. Как правило, ребенок, наблюдающий за игрой детишек на прогулке в детском саду, сам изъявляет желание присоединиться к ним. Чем чаше это будет происходить, тем больше это желание будет усиливаться. Допустим, все так и произошло: ваш малыш все чаше просит отвести его в детский сад. Это значит, что первый этап моральной подготовки вы преодолели успешно. Можно переходить к следующему этапу. Тут главное не спешить. Если вы отведете ребенка в детский садик Happy Life в первый раз, а сами тут же отправитесь на работу, то рискуете столкнуться с множеством проблем. Во-первых, все может пойти по незапланированному сценарию: возможно, ваш малыш испугается столь резких перемен в своей жизни и будет рыдать весь день напролет. В таком случае мама должна иметь возможность тут же забрать его домой или же провести остаток дня вместе с ним в детском саду. Не будете же вы отпрашиваться с работы в первый же свой рабочий день? И на следующий день проблема сама собой, скорее всего, не решится. Минимум неделю вы должны будите только захаживать в детский сад “в гостах”. И только потом можно будет постепенно оставаться «в гостях» все более и более длительное время.