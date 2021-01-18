Кухонные мойки из композитных материалов

Материал для композитной мойки состоит из крупинок натурального камня и акриловых смол, перемешанных между собой в соотношении 80 к 20. Таким образом, материал имеет натуральную основу – гранит. Вследствие этого композит обладает прочностью гранита и устойчивостью акриловой смолы. Чем выше содержание натурального материала в композите, тем выше технические характеристики кухонной мойки.

Характеристики мойки из композитных материалов

Устойчивость к термическим и механическим ударам, высоким температурам, пятнам и царапинам. Материал легкий, но прочный. В наличии разнообразные формы и цветовая гамма. Гигиеничны, легки в уходе. Эстетичный внешний вид. Приятный на ощупь материал.

Инновационная технология штамповки G.P.S., запатентованная фирмой KAISER, помогла значительно улучшить технические характеристики мойки из композитных материалов.

Новый способ изготовления делает мойки KAISER еще более функциональными и привлекательными на вид и подчеркивает отменные качества используемого материала.

Материалы

Абсолютно гигиеничны. Новый завораживающий внешний вид. Материал гигиеничен благодаря своей напористости. В состав материала входят частицы стекла и акриловая масса, что препятствует проникновению и накоплению бактерий. Теперь материал моется еще проще: за счет напористости поверхности, обеспеченной правильной сферической формой каждой отдельной частицы стекла, грязь легче удаляется с поверхности радуги с частицами стекла, создавая полупрозрачный эффект.

Металлический эффект отделки для достойного внешнего вида. Metaltek – это материал, в основе которого натуральный гранит и акриловая смола, к которым добавляются металлические частицы, придающие материалу особый внешний вид. Новая цветовая гамма (хром, чугун, алюминий и титан) подчеркивает металлический эффект, что позволяет легко сочетать мойку с любой бытовой техникой из стали и другими предметами на кухне.

Как выбрать композитную мойку

Правильно выбранная мойка станет вашим верным союзником на кухне на всё то время, что вы на ней проводите. Модель: оптимально использовать рабочую поверхность. Размеры и глубина чаши, наличие или отсутствие крыла для сушки посуды, круглая или угловая форма мойки.

Цвет: идеально подобранный цвет. Широкий спектр оттенков, которые прекрасно сочетаются с другими бытовыми электроприборами на кухне.

Установка: стандартная, накладная или врезная.

Разные типы установок в зависимости от типа кухонной мебели.

Дизайн: персональный подход к наиболее востребованному месту каждой кухни. Большой выбор разных линий дизайна, которые отлично вписываются в атмосферу вашей кухни и имеют приятный внешний вид.

Аксессуары: облегчают работу на кухне. Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных предметов, позволяющих иметь всё необходимое под рукой.

Чем чистить кухонную мойку из композитных материалов

Мойка из композитных материалов – более легкий уход. Мойка из композитных материалов моется теплой водой и обычными моющими средствами. В отличие от моек из нержавейки, для мытья которых необходимы специальные средства и осторожные движения, чтобы не оставить не выводимые царапины, для чистки мойки из композитных материалов достаточно провести по ней губкой, и она сохранит свою первоначальную красоту и останется не поврежденной. Известковый налет легко удаляется слабым раствором уксусной кислоты.