НВФ “ЛНР” схватили двух братьев

6 января во временно неподконтрольной Кадиевке (бывш. Стаханов) так называемое “МГБ” НВФ «ЛНР» задержало двух граждан Украины – братьев Игоря и Александра Борисовых. Их задерживали по отдельности.

Об этом сообщает “Восточная правозащитная группа”.

“По информации наших источников, Александра и Игоря задерживали работники т.н. «народной милиции» по поручению МГБ НВФ «ЛНР». Сейчас они находятся под стражей”, – сказано в сообщении.

Правозащитники располагают данными, что Александра держат изоляторе “МГБ” (захваченное здание Управления СБУ на улице Советской г. Луганск). Также известно, что “МГБ” ищет “доказательства причастности братьев к работе на спецслужбы”. Доступа адвокатов к ним нет.

“Обращаемся к Мониторинговая миссия ООН по правам человека / UN Human Rights Monitoring Mission с просьбой осуществить мониторинг прав Игоря и Александра Борисовых, т.к. родственникам ничего не известно”, – призвали правозащитники.