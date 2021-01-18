Снегопад на Луганщине: дорожные службы работают в усиленном режиме

В ночь на 18 января на всей территории Луганской области начало снежить, местами сильные снегопады. Ветер усилился, температура местами до 20 мороза. В ближайшие дни синоптики прогнозируют мелкий снег, усиление мороза до 23-25 ​​градусов.

Об этом рассказали в Службе автомобильных дорог в Луганской области.

Шестые сутки подряд дорожники Луганщины ведут борьбу с непогодой. На дорогах государственного значения, по заказу Службы автомобильных дорог в Луганской области, работают сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор». Главный вывод – проезд по дорогам Луганщины обеспечен в полном объеме, ограничений движения на автодорогах Луганской области нет.

В воскресенье снег был умеренный. Впрочем для обеспечения проезда транспорта Марковский райавтодор (дорога Т-13-08) был вынужден использовать шнеко-роторные механизмы. В ночь на 18 января началось ожидаемое ухудшение погодных условий: снег, усиление ветра, метель. Высота снежного покрова месяцами от 15 см и выше. Сейчас температура воздуха около 10-15 градусов мороза. Ожидается дальнейшее понижение температуры.

Объекты филиалов ГП «Луганский облавтодор» работают по графику на автодорогах области для расчистки снега, ликвидации гололеда и безопасного движения автотранспорта. На дорогах работают комбинированные дорожные машины (КМД), грейдеры, тракторы и погрузчики. Всего задействовано около 100 единиц техники.

Для получения информации о состоянии проезда по автодорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации – работает круглосуточно горячая линия: (044) 287-11-40. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением дорожного движения на дорогах государственного значения, обращайтесь к дежурным диспетчерам служб в областях: https://bit.ly/3aAKPJs

Водителям крупногабаритного транспорта советуем пользоваться площадками для отстоя, расположенных вдоль государственных дорог. Для удобства, все они отмечены на Google-карте: http://bit.ly/2WsAaZe.

Служба автомобильных дорог в Луганской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге. Берегите себя и своих близких! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера Службы автомобильных дорог в Луганской области – +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49