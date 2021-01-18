Кабмин установил предельную цену на газ

Решение правительства об установлении предельной цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр снизит его стоимость для населения в среднем на 30%. При этом для части украинцев это уменьшение составит почти 40%.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства 18 января, сообщает Урядовий портал

По поручению Президента Украины Кабинет Министров 18 декабря принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Как отметил глава правительства, такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Денис Шмыгаль подчеркнул, что установленная Правительством цена ниже на 1,5 грн за кубометр от той, которая была в 2018 и 2019 годах.

«В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена будет на уровне 6,99 грн / куб. Это означает, что за потребление средняя платежка будет где-то на 500 грн меньше и составит примерно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты », – отметил Премьер-министр.

Глава правительства также отметил, что решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине. По его словам, без вмешательства в ситуацию уже в феврале кубометр газа мог бы подорожать до 12 грн.

«В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка такое решение необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий», – сказал Денис Шмыгаль.

Как отметил Премьер-министр, рынок газа является необратимым шагом, поскольку он означает конец монополизма и дает возможность людям выбирать своего газопоставщика, чтобы получать лучшую цену, услуги и сервис. Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что в дальнейшем Правительство обяжет все газоснабжающие компании представить свои годовые продукты для населения, чтобы люди смогли подписать годовой контракт и заранее понимать цены в платежках.

«Это даст возможность всем и сэкономить в зимние месяцы, и спланировать свой бюджет и получить самую выгодную цену на газ. Это европейский подход, который действует в совершенно всех цивилизованных и развитых странах. И мы, несмотря на давление отдельных спекулянтов и политиканов, также будем двигаться по этому пути », – подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр также отметил, что те граждане, которые сейчас имеют годовые контракты ниже 6,99 грн / кубометр останутся с ценами, указанными в контрактах. В то же время люди из социально уязвимых групп, по словам Дениса Шмыгаля, продолжат получать субсидии в полном объеме.