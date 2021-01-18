Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса

Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не считают в Кремле серьезным политиком и надеются на возможность договорится когда-нибудь с украинскими олигархами относительно Донбасса на выгодных для себя условиях.

Такое мнение высказал российский журналист и публицист Константин Эггерт в интервью Obozrevatel, передает Главред

По его словам, Путин не видит никакого основания менять что-то в вопросе Донбасса.

“Донбасс – та карта, которую он разыграет, только если увидит для себя какую-то очень существенную выгоду”, – считает Эггерт.

При этом глава Кремля понимает, что при нынешнем положении дел, особой выгоды он не получит.

“Если в какой-то момент он посчитает, что очередное “спасение русских от геноцида” может сыграть какую-то положительную роль для него внутри страны, то он эту карту разыграет. Он может признать “ЛНР/ДНР”, может включить их в состав России. Чисто физически он понимает, что такая возможность у него есть. Вопрос – в цене, которую он готов за это заплатить”, – отметил публицист.

Он добавил, что такая возможность также является несомненным рычагом давления на украинское руководство.

“В Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком и лелеют надежду, что когда-нибудь, может быть, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то степени может стать темой для разговоров”, – резюмировал Эггерт.