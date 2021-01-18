Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса

Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не считают в Кремле серьезным политиком и надеются на возможность договорится когда-нибудь с украинскими олигархами относительно Донбасса на выгодных для себя условиях.
Такое мнение высказал российский журналист и публицист Константин Эггерт в интервью Obozrevatel, передает Главред
По его словам, Путин не видит никакого основания менять что-то в вопросе Донбасса.
“Донбасс – та карта, которую он разыграет, только если увидит для себя какую-то очень существенную выгоду”, – считает Эггерт.
При этом глава Кремля понимает, что при нынешнем положении дел, особой выгоды он не получит.
“Если в какой-то момент он посчитает, что очередное “спасение русских от геноцида” может сыграть какую-то положительную роль для него внутри страны, то он эту карту разыграет. Он может признать “ЛНР/ДНР”, может включить их в состав России. Чисто физически он понимает, что такая возможность у него есть. Вопрос – в цене, которую он готов за это заплатить”, – отметил публицист.
Он добавил, что такая возможность также является несомненным рычагом давления на украинское руководство.
“В Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком и лелеют надежду, что когда-нибудь, может быть, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то степени может стать темой для разговоров”, – резюмировал Эггерт.