На Луганщине браконьер нанес ущерб на 56 тысяч гривен

В день разрешенной охоты на зайца-русака, 16 января, инспекторами Государственной экологической инспекции в Луганской области совместно с работниками БПСПОП Луганск 1 им. героя Украины Сергея Губанова было установлено четыре факта нарушения правил охоты охотниками.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Охотники без ежегодной контрольной карточки учета добытой дичи и разрешения на добычу охотничьих животных находились на территории охотничьих угодий Кременского ЛОХ, что является нарушением статьи 14 и 17 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте ». Составлено четыре протокола и вынесены постановления на общую сумму 4080 грн.

Также был выявлен гражданин, который незаконно, не имея каких-либо разрешительных документов на охоту и оружие, добыл зайца-русака в количестве 7 штук. Причиненный вред согласно Такс для исчисления размера возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения законодательства в отрасли охотничьего хозяйства и охоты, составляет 56 000 гривен. Относительно браконьера составлен протокол по ч.2 ст. 85 КУоАП, материалы будут переданы в суд.