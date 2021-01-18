Крещенский Сочельник или Голодная кутья: традиции и приметы

«Голодной кутьей» или Крещенским Сочельником православные украинцы ежегодно заканчивают зимний цикл праздников. Крещенский Сочельник 18 января – это вечер, когда христиане готовятся к великому празднику – Богоявлению Господня или Крещения. В этот день соблюдают пост. О его традициях, приметах и интересных фактах празднования – читайте в материале Главкома.

Почему кутья «голодная»



Называется кутья «голодной» потому, что в этот день принято поститься. С самого утра верующие ничего не едят, потом устраивают скромный Святой ужин и дальше воздерживаются от еды, пока не освятят в церкви воду.

Ужин состоял только из скромных постных блюд – простой кутьи, вареников, компота. Садились ужинать всей семьей только когда сойдет на небе первая звезда. Молятся, начинают и заканчивают трапезу с ложки кутьи. Если остатки блюда не съели во время ужина – их относят курам или иному скоту, чтобы те были здоровы и лучше плодились. В пустую миску от кутьи собирают ложки каждого, кто ел за столом и кусочек хлеба, чтобы был урожай.

Поскольку считалось, что на Крещение наступают сильные морозы, то украинцы придумали обряд их задабривания. Хозяин дома открывал дверь, окно или просто выкрикивал в форточку: «Мороз, мороз, иди к нам кутью есть! Не идешь? Тогда не иди ни на рожь, ни на пшеницу, ни на всякую пашницу! Не мороз ни нас, ни лошадей, не морозь ни скот ни птицу!»

После ужина дети прогоняют кутью: выбегают из дома и палками бьют со двора в крайний угол дома, приговаривая:

Тікай, кутя, із покуття,

а узвар – іди на базар,

Паляниці, лишайтеся на полиці,

а «дідух» – на теплий дух,

Щоб покинути кожух!

Сохранилось короткое предание о том, как когда-то запорожцы прогоняли кутью у себя на Сечи. Как поужинают запорожцы то выходили с ружьями и стрельбой кутью прогоняли.

И только с наступлением полной темноты начинался еще один интересный ритуал. Семья выносила из дома «дидуха» и полностью сжигала его где-то в саду или на огороде. Эта традиция – своеобразный ритуал прощания с зимой и призывания весны, ведь прошла уже добрая половина холодной поры.

Когда «дидух» догорал, девушки хватали остывшую золу и несли на огород, чтобы урожай огурцов удался.

Традиции Святого ужина

18 января все блюда должны быть постными. Ужин начинали с освященной воды.

После того едят кутью (голодную, то есть только обязательные составляющие – зерно, мед, орехи, мак, изюм) и запивают узваром.

Блюд в этот вечер готовят меньше, чем 12. Их должно быть нечетное количество.

Готовят постные вареники и голубцы, борщ с ушками, грибы, пампушки, жареная рыба, вареники с капустой, гречневые блины на постном масле.

В некоторых регионах пекут специальный хлеб на ужин.

19 января стол накрывают щедро и много. Поэтому у каждой хозяйки уже 18 января готовы холодец, колбасы и салаты, которые хранятся до утра.



Что делать с освященной водой



В канун Крещения в церкви принято святить воду. При этом сосуд с водой украшают цветами, которые должны защитить от невзгод.

Когда воду приносят в дом – хозяин освящает каждого присутствующего в доме, сам дом, а затем – и скот в хлеву, чтобы и тот тоже был здоровым.

Вода, освященная в вечер Богоявления, или как ее иногда называют в народе «вечерняя вода» – считается более целебной, чем собственно вода из Крещения. Она, мол, способна побороть всякое бедствие и очистить от беды или действия дурного глаза.

Дети могли в этот праздник снова щедровать, бегать с песнями из дома в дом. Брали с собой веточки лещины, которую давали хозяевам домов в знак благодарности.

На следующее утро – наступал праздник Крещения.

Приметы

Если утром идет снег – уродится хороший хлеб.

Если на небе виден полный месяц – весной будет большой разлив.

Если ночь ясная и звезды светят ярко – будет богатый урожай хлеба и гороха.

Если идет снег, то он сулит хороший урожай гречки и большой сбор меда.

Если в Крещенский сочельник разлаялись собаки – в лесах будет водиться много дичи.