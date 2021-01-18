Исчезающий пестрый хищник Луганщины нуждается в защите. ФОТО

На территории Украины есть редкие виды животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения. Каждый из них – уникальный и прекрасный. И каждый из них охраняется на уровне Европы.

Об этом сообщает Украинская природоохранная группа.

Украина обязалась сохранить эти виды. Для их сохранения создается Изумрудная сеть – территории, где государства охраняют виды, которые нуждаются в защите на европейском уровне. Ежегодно каждая из стран отчитывается о результатах охраны таких видов. Впрочем, в Украине все эти виды смогут получить реальную защиту только с принятием Закона “О территориях Изумрудной сети”, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

“Мы расскажем о 26 уникальных видов Украины, для сохранения которых создается Изумрудная сеть. Знакомьтесь – перегузна (перевязка) – самый яркий и пестрый зверь Европы, единственный пестрый хищник нашего континента! Латинское название peregusnа происходит от украинского названия зверя, хотя млекопитающее распространен еще в 20 государствах Восточной Европы, Азии и Африки. Украиной, точнее Луганской и частично Донецкой и Харьковской областями, проходит граница распространения перегузны. Перегузна встречается в целинных степях, живет в норах, которые оставляет только ночью. По данным Красной книги Украины, в нашем государстве проживает около 100 особей этого вида. Известно, что перегузны вымирают из-за распашки степных участков и исчезновения кормовой базы – сусликов и слепышей, которые также вымирают. Все территории, на которых проживает перегузна, уже включены в Изумрудную сеть или номинированы на включение. Впрочем, до принятия Закона Украины “О территориях Изумрудной сети” ввести конкретные меры по охране природных сред обитания перегузны невозможно. Ежегодно таких территорий меньше, поэтому мы с нетерпением ожидаем принятия закона в 2021 году! От этого шага будет зависеть не только охрана видов, которые исчезают, но и имидж нашего государства на международной арене, сдвиги на пути к евроинтеграции и, возможно, самое главное – благосостояние местного населения, которое напрямую зависит от сохранения дикой природы”, – сказано в сообщении.